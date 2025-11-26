Time liderado por Cristiano Marcello vai com força total no UFS(Foto: Divulgação)
Atual campeão meio-médio, André Dedé defende o título contra Adriano Silva na luta principal. Dedé soma três vitórias seguidas. O peso leve Felipe Huk também defende o título de sua categoria, contra Michel Igenho.
O cubano Vlad Calvo encara Jocimar Tarczewski no peso combinado até 88kg. Após estrear no MMA profissional com vitória por nocaute técnico em março, Ricardinho Lemos faz sua segunda luta, contra Chayan Lucas, pelos pesos-moscas. No muay thai, Enzo Marcello, filho de Cristiano Marcello, enfrenta Gabriel Alves após ter vencido em sua estreia no boxe.
Cristiano Marcello afirmou que a preparação e o histórico da equipe sustentam a expectativa para o evento. “A CMSystem mantém uma média superesportiva ao longo dos anos. Nossos atletas entram para dar show e não apenas para vencer”, disse.
