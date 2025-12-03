Khamzat Chimaev vem provocando Alex Poatan com o intuito de enfrentar o brasileiro - (Foto: Reprodução)

Publicado 03/12/2025 18:00

Khamzat Chimaev reacendeu sua já conhecida provocação contra Alex Poatan depois de uma mensagem enigmática publicada pelo brasileiro em suas redes sociais. O campeão peso-médio do UFC, que vem buscando uma superluta contra o dono do cinturão dos meio-pesados há meses, voltou a provocar o paulista ao deixar um comentário enigmático na postagem, reacendendo a tensão entre ambos. A rivalidade ganhou corpo principalmente após o checheno desafiar Poatan de maneira insistente, mirando a possibilidade de conquistar um segundo cinturão no UFC.



A movimentação recente de Poatan ocorreu quando o campeão divulgou no Instagram a frase “2+1=3 CHAMA”, levantando especulações imediatas sobre uma possível subida aos pesos-pesados — cenário que, caso se concretize, abriria caminho para uma tentativa inédita de se tornar tricampeão em categorias distintas. A publicação repercutiu rapidamente entre atletas e fãs, alimentando projeções sobre os próximos passos do brasileiro no maior evento de MMA do mundo.