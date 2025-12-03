Khamzat Chimaev vem provocando Alex Poatan com o intuito de enfrentar o brasileiro (Foto: Reprodução)
A movimentação recente de Poatan ocorreu quando o campeão divulgou no Instagram a frase “2+1=3 CHAMA”, levantando especulações imediatas sobre uma possível subida aos pesos-pesados — cenário que, caso se concretize, abriria caminho para uma tentativa inédita de se tornar tricampeão em categorias distintas. A publicação repercutiu rapidamente entre atletas e fãs, alimentando projeções sobre os próximos passos do brasileiro no maior evento de MMA do mundo.
Chimaev, atento aos movimentos do rival, respondeu à postagem com um simples “-1”. A mensagem curta, mas provocativa, gerou diversas teorias entre os torcedores. Para muitos, a interpretação mais provável seria a insinuação de que Poatan não atingiria o objetivo de conquistar um terceiro cinturão ou até mesmo que perderia um dos títulos atuais. Contudo, diante do caráter subjetivo do comentário, qualquer análise permanece no campo especulativo, reforçando o clima de provocação que sempre acompanhou as interações entre os dois.
Vale lembrar que, apesar das investidas de Chimaev para enfrentar Poatan em um duelo que envolveria grande atenção do público, o brasileiro não demonstrou interesse imediato. Pelo contrário: chegou a inverter o roteiro e propor um combate de grappling no UFC BJJ. O checheno chegou a aceitar a ideia inicialmente, mas o cenário não avançou, permanecendo restrito às trocas de farpas e às movimentações públicas.
Paralelamente às provocações ao campeão dos meio-pesados, Chimaev também se viu envolvido em uma disputa verbal com Nassourdine Imavov. O francês surge como provável primeiro desafiante ao cinturão dos médios, atualmente nas mãos do próprio Chimaev. Segundo declarações do campeão, qualquer definição sobre a primeira defesa de título só deve ocorrer após o período do Ramadã, o que prolonga a espera por um confronto que pode movimentar significativamente a divisão.
Assim, enquanto o calendário do UFC ainda não oferece confirmações oficiais sobre uma eventual superluta entre Chimaev e Poatan ou sobre a defesa de cinturão dos médios, as mensagens públicas de ambos continuam moldando o clima de expectativa. A combinação de provocações, potenciais mudanças de categoria e negociações em andamento mantém os fãs atentos aos próximos capítulos dessa rivalidade que mistura ambição esportiva e estratégias de promoção dentro do octógono.
