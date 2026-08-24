Inscrições para o UFC Ultimate Gym Upgrade terminam na próxima quarta-feira (26) - (Foto: Divulgação)

Inscrições para o UFC Ultimate Gym Upgrade terminam na próxima quarta-feira (26)(Foto: Divulgação)

Publicado 24/08/2026 08:00 | Atualizado 24/08/2026 10:14

Projetos sociais que utilizam as artes marciais como ferramenta de inclusão e transformação terão até a próxima quarta-feira (26) para participar do UFC Ultimate Gym Upgrade, iniciativa da UFC Foundation que vai premiar uma instituição brasileira com R$ 25 mil em equipamentos esportivos.

Entre os materiais previstos para o projeto vencedor estão tatames, quimonos, luvas, sacos de pancada, aparadores e vestuário para treinamento. A proposta é contribuir para a melhoria da estrutura utilizada no atendimento de crianças, jovens e demais participantes das instituições selecionadas.

Para concorrer, os projetos devem realizar a inscrição pelo site oficial do UFC Brasil e apresentar informações sobre sua atuação, além de fotos e vídeos que mostrem o trabalho desenvolvido na comunidade.

Após o encerramento das inscrições, o processo entra na fase de votação popular. Entre 28 de agosto e 20 de setembro, o público poderá escolher três projetos finalistas.

As instituições mais votadas receberão posteriormente a visita de Rodrigo Minotauro, Hall da Fama e embaixador do UFC, acompanhado pela equipe da organização. A etapa permitirá conhecer de perto as atividades e o impacto social desenvolvido pelos projetos.

Uma segunda votação popular será realizada entre 30 de outubro e 20 de novembro para definir a instituição vencedora. O resultado está previsto para ser anunciado no dia 21 de novembro.

A iniciativa amplia o olhar para uma área importante do desenvolvimento das artes marciais no Brasil: o trabalho realizado por academias, institutos e projetos comunitários que utilizam o esporte não apenas para formar atletas, mas também como ferramenta de educação, disciplina e inclusão social.