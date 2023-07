Maicon, zagueiro do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 04/07/2023 15:05

Rio - Novo reforço do Vasco, o zagueiro Maicon teve seu nome publicado no BID da CBF nesta terça-feira (4). Com isso, ele está liberado para fazer sua estreia contra o Cruzeiro, no sábado, às 16h, em São Januário.

Maicon rescindiu seu contrato com o Santos para assinar com o Vasco e treina no clube carioca desde a semana passada. A presença dele na partida dependerá da comissão técnica.

Além de Maicon, o Vasco também tenta a liberação de Serginho para a partida. O atacante treina no clube há três semanas, mas ainda não foi regularizado.