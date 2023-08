Philippe Coutinho não vive bom momento no Aston Villa - Foto: Divulgação/Aston Villa

Publicado 06/08/2023 11:59

Pouco valorizado no futebol europeu, o meia Philippe Coutinho pode estar a caminho do futebol árabe. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, um clube do Catar fez uma proposta pelo jogador, revelado pelo Vasco. Com isso, o Cruz-Maltino pode lucrar com a negociação.

Tal bonificação viria conforme o mecanismo de solidariedade da Fifa, que é um dispositivo criado para compensar financeiramente os clubes formadores dos atletas. Tal regra destina 5% dos valores de qualquer negociação ao clube formador do jogador.

Philippe Coutinho vem em baixa no Aston Villa, da Inglaterra. Na última temporada, ele disputou 22 partidas e marcou apenas um gol. Na maior parte dos jogos, o brasileiro saiu no banco de reservas, e não está nos planos do clube inglês para 2023/24.

Outros clubes do Brasil monitoravam a situação de Coutinho na Inglaterra, como o Corinthians, o Flamengo e até o próprio Vasco. Porém, os altos valores que a contratação do brasileiro exigiria afasta grandes possibilidades de negócio.