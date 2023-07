O laço amarelo é símbolo da campanha Julho Amarelo, de luta contra hepatites virais - Foto: Freepik - Uso gratuito

Publicado 04/07/2023 06:53

Guapimirim – O Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais é celebrado no próximo dia 28 de julho, e durante todo este mês acontece o Julho Amarelo, campanha de combate a essa doença e de incentivo à realização de exames.

Com apenas umas gotas de sangue, é possível fazer um teste rápido para detectar casos de hepatites B e C. O exame é altamente confiável, gratuito e sigiloso e o resultado leva, cerca de meia hora.

Geralmente, quem faz teste rápido de hepatites virais também o faz na mesma ocasião para detectar HIV e sífilis. Durante o pré-natal, por exemplo, as gestantes fazem todos esses exames.

O teste está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil. Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, o teste pode ser feito no Serviço de Atenção Especializada (SAE), localizado na Rua Ita nº 160, no Centro, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Em caso de positivo, o paciente já sai com a medicação para iniciar o tratamento contra a enfermidade.

Como se pega hepatite?

A hepatite é uma doença infecciosa e contagiosa que provoca danos ao fígado, como cirrose e câncer, podendo ser causada por vírus, uso de álcool, drogas e alguns medicamentos, doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Existem cinco tipos: A, B, C, D e E. Este último é raro no Brasil.

A hepatite A pode ser contraída por água ou alimentos contaminados pelo vírus, ademais de contato fecal-oral.

A hepatite B pode ser contraída durante a relação sexual com uma pessoa infectada. Por isso, o uso de preservativos é importante para dificultar o contágio. O vírus está presente no sangue, no esperma e no leite materno.

A hepatite C pode ser contraída na relação sexual com uma pessoa infectada, como também na transmissão de mãe para filho durante a gestação, além do compartilhamento de materiais de uso individual como seringas, alicate de unha, escova de dente, barbeador etc.

Já a hepatite D pode ser contraída se houver a presença do tipo B. E a transmissão se dá de forma similar ao tipo C.

Como evitar pegar hepatites?

Para evitar pegar hepatites, certos cuidados precisam ser tomados, a começar pela vacinação contra os tipos A e B disponível na rede pública de saúde. Não existe imunizante para prevenir o tipo C.

Além disso, é importante usar preservativos durante as relações sexuais e não compartilhar alicates de unha, lâminas de barbear, escova de dentes, seringas, agulhas nem utensílios usados no consumo de drogas.

Tratamento

Para todos os cinco tipos de hepatites virais, a medicação é disponibilizada gratuitamente pelo SUS.

O tratamento contra hepatite B é feito com fumarato de tenofovir desoproxila, uma das medicações usadas na profilaxia pré-exposição (PrEP) contra o HVI. No ano passado, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS o fumarato de tenofovir alafenamida contra esse tipo de hepatite.

Já o tratamento contra hepatite C é feito com a combinação de três antivirais: sofobusvir + velpatasvir + voxilaprevir. Em dezembro passado, o Ministério da Saúde incluiu esse coquetel no combate a hepatite C crônica. Se tratada em tempo, as chances de cura contra esse tipo da doença são acima de 95%, segundo especialistas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem entre suas metas erradicar os tipos B e C da doença até 2030.