Imagem ilustrativa de um estetoscópio - Foto: Freepik - Uso gratuito

Publicado 07/08/2023 06:24

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, promoverá o programa Fila Zero. Trata-se de um mutirão de consultas médicas com várias especialidades. A ação ocorrerá entre os dias 7 e 12 de agosto próximos, de segunda-feira a sábado, respectivamente, a partir das 9h, na Praça Aguinaldo Pereira, no bairro Parada Modelo.

De acordo com a prefeitura, “o Fila Zero é exclusivo para pessoas que já estão com a consulta marcada” e aguardam por atendimento.

A administração municipal recomenda que os pacientes fiquem atentos aos celulares para eventual recebimento de mensagens via SMS, informando data e horário das consultas.