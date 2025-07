Ana Carolina sobe ao palco da Paulo Terra - Centro, no sábado (2), às 22h - Pedro Dimitrow

Publicado 24/07/2025 00:00

De 24 de julho a 3 de agosto, Guapimirim, na Serra Verde Imperial do Rio de Janeiro, realiza a 7ª edição do Festival de Inverno de Guapimirim. O festival vai oferecer 11 dias de programação gratuita do teatro à música, passando por literatura, exposições, dança e cultura popular.

Este ano, o festival presta uma homenagem a um dos nomes mais respeitados da música brasileira: Mauro Motta, compositor, produtor musical e arranjador premiado duas vezes com o Grammy Latino com Roberto Carlos, e conhecido por parcerias com Raul Seixas, Balão Mágico, Elba Ramalho, Jerry Adriani, Fábio Jr, entre outros grandes nomes da música nacional. Morador de Guapimirim desde 1979, Motta faleceu em abril deste ano e será lembrado em diferentes momentos da programação, incluindo uma exposição fotográfica e musical.

O Festival marca um encontro multicultural, totalmente gratuito, da Serra Verde Imperial. “Neste ano estamos celebrando a música, homenageando o arranjador, produtor musical e compositor, Mauro Motta. Mas essa homenagem foi idealizada no início do ano e esperamos fazer uma celebração digna do seu talento e da sua arte, tão importantes para a Música Popular Brasileira”, destacou o secretário de Turismo, Mário Seixas, já entregando na abertura uma noite dedicada à parceria e amizade de Mauro Motta com Raul Seixas, que neste ano comemoraria 80 anos.

Ao longo do festival, Guapimirim se transforma em um grande palco cultural descentralizado, com atividades acontecendo em diferentes pontos do município, democratizando o acesso à arte e movimentando a economia criativa local.

A Arena Multicultural do Bananal receberá atrações teatrais de peso como “Detalhes de Nós Dois”, com Helga Nemethik e Pedro Henrique Lopes, destacando mais um parceiro de Motta, o rei Roberto Carlos. E também o espetáculo infantil musical “Pimentinha – Elis Regina para crianças”. Já a Praça Paulo Terra, no Centro, será palco de grandes shows da música popular como Ana Carolina, Raça Negra, Banda Venntura, Valesca Mayssa, JULYAH e Os Garotin, além da banda cristã Rosa de Saron. Para os grandes shows, a Prefeitura vai disponibilizar o atendimento humanizado da sala sensorial, espaço criado especialmente para acolher pessoas com necessidades especiais, como as que estão no Espectro Autista, que possam desregular pelo contato com grande público ou barulho.

Para toda a família

As crianças e famílias também terão espaço garantido com a Caravana Cultural, que percorrerá bairros com recreação, capoeira, pintura facial, teatro infantil e dança. Já as escolas públicas se transformarão em palcos educativos, recebendo espetáculos como “O Baile da Wandinha”, “Flicts – O Musical” e “Guardiões do Tempo”.

Além das artes cênicas e musicais, o festival também valoriza os talentos locais com feiras de artesanato, saraus e contação de histórias, como o espetáculo “A Menina Akili e Seu Tambor Falante”, que fecha com encantamento a programação na Praça Jardim da Cotia.