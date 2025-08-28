Mostra Cine+ de Cinema Brasileiro em Guapimirim - Divulgação

Mostra Cine+ de Cinema Brasileiro em GuapimirimDivulgação

Publicado 28/08/2025 09:42

Nesta quinta-feira, 28 de agosto, a partir das 9h, o projeto CINE+: Cultura, Educação e Sustentabilidade retoma com a 1ª Mostra Cine+ de Cinema Brasileiro, em sua sala multiuso em Guapimirim. A mostra reúne 40 curtas-metragens e segue até 25 de setembro, com exibições em salas públicas de cinema em Guapimirim, Areal, Paraty e Itaocara, no Rio de Janeiro, e em Itapipoca, no Ceará. Todas as sessões têm entrada gratuita.



Realizada pela primeira vez e com patrocínio da Enel, a Mostra Cine+ tem como objetivo principal ampliar o acesso à arte e aproximar novos públicos do cinema brasileiro. Após as exibições, os espectadores poderão votar em seu curta-metragem preferido. Os vencedores de cada categoria serão divulgados em 10 de outubro e receberão um prêmio de R$ 3 mil, além de um certificado de participação, concedido também aos demais finalistas.



Uma comissão formada por cineastas, críticos, realizadores e estudantes selecionou dez filmes para cada um dos eixos temáticos baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU — Direitos e Justiça Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Infâncias e Educação, além de Imaginários e Representações — entre os 739 curtas-metragens inscritos de diferentes regiões do Brasil.



A expectativa é grande e a curadoria promete uma mostra renovada e diversa. “Sabíamos que haveria grande interesse, mas o número de inscrições superou todas as nossas expectativas. A qualidade das produções recebidas é impressionante: materiais diversos e muito bem realizados”, afirma Ingrid Ferreira, diretora do Instituto CINE+ e CEO da Quitanda Soluções Criativas.



Instituto CINE+

Um espaço de difusão da arte e do audiovisual. Assim define-se o Instituto CINE+, programa inovador que visa fortalecer o setor audiovisual por meio de sessões de cinema, apresentações de várias linguagens artísticas (Salas da Rede Cine+) e ações formativas (Escola de Audiovisual).



As salas públicas de cinema do Instituto CINE+ estão em cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro: Areal, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaocara, Maricá e Paraty, e em uma cidade do interior do Ceará, Itapipoca. Com pouco mais de dois anos de funcionamento, o CINE+ já impactou a vida de mais de 200 mil pessoas.



“Uma das formas de conhecer a diversidade do Brasil é pelo cinema. Por isso, é tão importante que populações de diferentes locais tenham acesso a essas obras. A Mostra Cine+ acontece pela primeira vez, e pelos curtas selecionados, acreditamos que vai ser um sucesso”, comenta Leonardo Soares, responsável por Sustentabilidade na Enel Rio.



“A Mostra Cine+ é resultado de uma curadoria que buscou promover a pluralidade da arte audiovisual realizada no País. São 40 filmes que representam importantes propostas narrativas que contam o Brasil contemporâneo”, destaca Ingrid Ferreira, diretora da Rede Cine+.



A Rede CINE+ é uma realização da Marco Zero e do Instituto CINE+ com consultoria executiva do Ibero Culturas. Conta com apoio institucional das prefeituras locais. O patrocínio é da Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.



Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.



Quitanda Soluções Criativas

Desde 2007, a Quitanda Soluções Criativas se destaca no desenvolvimento de tecnologias sociais nas áreas de cultura, arte e educação por meio de ações inovadoras e sustentáveis. Com expertise em projetos do setor de Negócios Sociais e Economia Criativa, a Quitanda Soluções Criativas foi pioneira ao oferecer formação aos trabalhadores da cultura, com cursos técnicos e de pós-graduação com o programa Laboratórios Culturais. Ainda em seu rol de projetos transformadores, vem impactando as vidas de artistas e plateia com festivais como ELOS, Acordes do Amanhã, Rede de Dança, Plataforma Sinfonia do Amanhã, Escolas Criativas, CINE+ e LAB Cidades Criativas.



PROGRAMAÇÃO:



Dia 28, quinta-feira



9h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 02 | TEMPO - 1H08

Meu Nome é Maalum (RJ) | 7’53”

Pipa e As Ruínas do Tesouro (RJ) | 23’37”

No início do Mundo (CE) | 7’46”

O Melhor Som do Mundo (SP) | 13’

Queimando por Dentro (PE) | 16’36”



14h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 01 | TEMPO - 1H13

Cansei de ser monstro (RJ) | 12’’6”

Carrinho de Rolimã - Uma aventura em alta velocidade (PA) | 15’

Dezesseis (MT) | 24’47”

Homofonia (SP) | 10’18

Lá na Frente (PE) | 10’07”



SEMANA 3 | 04 a 06.09



Dia 04/09 – quinta-feira



9h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 01 | TEMPO - 1H13

Cansei de ser monstro (RJ) | 12’’6”

Carrinho de Rolimã - Uma aventura em alta velocidade (PA) | 15’

Dezesseis (MT) | 24’47”

Homofonia (SP) | 10’18

Lá na Frente (PE) | 10’07”



14h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 02 | TEMPO - 1H08

Meu Nome é Maalum (RJ) | 7’53”

Pipa e As Ruínas do Tesouro (RJ) | 23’37”

No início do Mundo (CE) | 7’46”

O Melhor Som do Mundo (SP) | 13’

Queimando por Dentro (PE) | 16’36”



18h | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA 02 | 1H13

Dourado (RJ) | 19’ |

Inspira com Ailton Krenak (SP) | 7’7” |

Entre raízes (RJ) | 24’11”

UMASSUMA - Lascas de Memórias (PA) | 7’35” |

Memórias Culinárias do Quilombo Ausente Feliz (MG) | 14’58” |



Dia 05/09, sexta-feira



18h | DIREITOS E JUSTIÇA SOCIAL | PROGRAMA 02 | TEMPO - 1h35

O Menino da Moeda (SP) | 23’36”

O Som da Pele (PE) | 22’

Raízes Quilombolas (RJ) | 25’32”

Zé Tonho (SP) | 25’



Dia 06/09, sábado



16h | IMAGINÁRIOS E REPRESENTAÇÕES | PROGRAMA 02 | TEMPO - 1h15

O Leve Bailar das Borboletas (SP) | 15’

Quase a tempo (RJ) | 16’16”

Tsuru (BA) | 6’13”

Vermelho de bolinhas (CE) | 19’16”

Visagens e Visões (PA) | 18’59”



SEMANA 4 | 11.09



Dia 11/09, quinta-feira



9h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 02 | TEMPO - 1H08

Meu Nome é Maalum (RJ) | 7’53”

Pipa e As Ruínas do Tesouro (RJ) | 23’37”

No início do Mundo (CE) | 7’46”

O Melhor Som do Mundo (SP) | 13’

Queimando por Dentro (PE) | 16’36”



14h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 01 | TEMPO - 1H13

Cansei de ser monstro (RJ) | 12’’6”

Carrinho de Rolimã - Uma aventura em alta velocidade (PA) | 15’

Dezesseis (MT) | 24’47”

Homofonia (SP) | 10’18

Lá na Frente (PE) | 10’07”



SEMANA 5 | 18.09



Dia 18/09, quinta-feira



9h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 01 | TEMPO - 1H13

Cansei de ser monstro (RJ) | 12’’6”

Carrinho de Rolimã - Uma aventura em alta velocidade (PA) | 15’

Dezesseis (MT) | 24’47”

Homofonia (SP) | 10’18

Lá na Frente (PE) | 10’07”



14h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 02 | TEMPO - 1H08

Meu Nome é Maalum (RJ) | 7’53”

Pipa e As Ruínas do Tesouro (RJ) | 23’37”

No início do Mundo (CE) | 7’46”

O Melhor Som do Mundo (SP) | 13’

Queimando por Dentro (PE) | 16’36”



SEMANA 6 | 25.09



Dia 25/09, quinta-feira:

9h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 02 | TEMPO - 1H08

Meu Nome é Maalum (RJ) | 7’53”

Pipa e As Ruínas do Tesouro (RJ) | 23’37”

No início do Mundo (CE) | 7’46”

O Melhor Som do Mundo (SP) | 13’

Queimando por Dentro (PE) | 16’36”



14h | INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO | PROGRAMA 01 | TEMPO - 1H13

Cansei de ser monstro (RJ) | 12’’6”

Carrinho de Rolimã - Uma aventura em alta velocidade (PA) | 15’

Dezesseis (MT) | 24’47”

Homofonia (SP) | 10’18

Lá na Frente (PE) | 10’07”



SERVIÇO:

Site: https://cinemais.art.br/

CINE+ GUAPIMIRIM

Rua Lozita Julião Fernandes, Parada Modelo

Capacidade: 100 lugares

Entrada franca sujeita à lotação

Classificação Indicativa em @institutocinemais no Instagram