Prefeita Marina Rocha na inauguração do Centro de Especialidades João Arruda, em GuapimirimDivulgação

Publicado 25/09/2025 11:57

A Prefeitura de Guapimirim inaugurou hoje o novo espaço do Centro de Especialidades João Arruda, que passa a contar com uma infraestrutura moderna para oferecer atendimento de maior qualidade à população.



“É uma alegria muito grande inaugurar esse novo espaço. O João Arruda é o maior centro de especialidades do nosso município e, diariamente, centenas de pessoas se consultam aqui. Essa é mais uma entrega do nosso governo na área da saúde, que realmente faz diferença na vida das pessoas”, destacou a prefeita Marina Rocha durante a cerimônia.

Novo espaço do Centro de Especialidades João Arruda, em Guapimirim. Divulgação



Nos últimos anos, a administração municipal vem intensificando os investimentos em saúde. Na semana passada, foi inaugurada a Clínica da Família no bairro de Parada Modelo. Ao longo dos últimos quatro anos, Guapimirim registrou avanços significativos: cinco novas clínicas foram abertas, a reforma do Hospital Municipal está em fase final e a frota de ambulâncias foi ampliada com cinco veículos, incluindo uma UTI neonatal – um dos poucos equipamentos desse tipo em municípios do estado.

Prefeita Marina e autoridades na inauguração do novo espaço do João Arruda. Divulgação



Em um cenário no qual diversas cidades enfrentam dificuldades no setor, Guapimirim se destaca por conseguir avançar com consistência e oferecer serviços cada vez mais estruturados à população.