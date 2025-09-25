Prefeita Marina Rocha na inauguração do Centro de Especialidades João Arruda, em GuapimirimDivulgação

A Prefeitura de Guapimirim inaugurou hoje o novo espaço do Centro de Especialidades João Arruda, que passa a contar com uma infraestrutura moderna para oferecer atendimento de maior qualidade à população.

“É uma alegria muito grande inaugurar esse novo espaço. O João Arruda é o maior centro de especialidades do nosso município e, diariamente, centenas de pessoas se consultam aqui. Essa é mais uma entrega do nosso governo na área da saúde, que realmente faz diferença na vida das pessoas”, destacou a prefeita Marina Rocha durante a cerimônia.
Novo espaço do Centro de Especialidades João Arruda, em Guapimirim. - Divulgação
Nos últimos anos, a administração municipal vem intensificando os investimentos em saúde. Na semana passada, foi inaugurada a Clínica da Família no bairro de Parada Modelo. Ao longo dos últimos quatro anos, Guapimirim registrou avanços significativos: cinco novas clínicas foram abertas, a reforma do Hospital Municipal está em fase final e a frota de ambulâncias foi ampliada com cinco veículos, incluindo uma UTI neonatal – um dos poucos equipamentos desse tipo em municípios do estado.
Prefeita Marina e autoridades na inauguração do novo espaço do João Arruda. - Divulgação
Em um cenário no qual diversas cidades enfrentam dificuldades no setor, Guapimirim se destaca por conseguir avançar com consistência e oferecer serviços cada vez mais estruturados à população.
