Cine+ Guapimirim tem atrações para toda a família em Guapimirim

O Cine+ Guapimirim preparou uma programação especial para o mês das crianças, com sessões gratuitas repletas de diversão, cultura e aprendizado. De 15 a 19 de outubro, o espaço, localizado na Rua Lozita Julião Fernandes – Parada Modelo, recebe exibições da 18ª Mostra Baixada Animada, da Sessão SESC e do Cine+ Infantil, com curtas em português e espanhol.
As sessões fazem parte da proposta do projeto Cine+, que busca democratizar o acesso ao cinema e fortalecer o vínculo das famílias com a cultura.
Programação Completa
Quarta-feira – 15/10
9h – 18ª Baixada Animada
14h – 18ª Baixada Animada
Quinta-feira – 16/10
9h – 18ª Baixada Animada
14h – 18ª Baixada Animada
18h – Cine+ Infantil
Sexta-feira – 17/10
9h – Sessão SESC | Mais Um Dia, Zona Norte
14h – Sessão SESC | Mais Um Dia, Zona Norte
18h – Cine+ Infantil
Sábado – 18/10
18h – Cine+ Infantil
Domingo – 19/10
18h – Cine+ Infantil
Local: Cine+ Guapimirim – Rua Lozita Julião Fernandes, Parada Modelo
Entrada gratuita
A programação é aberta ao público e voltada para toda a família.
O evento é uma realização da Cinco Elementos Produções e do Instituto Cine+, com apoio da Prefeitura de Guapimirim, Enel Rio e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
A programação completa também pode ser conferida nos perfis oficiais @cinemaisguapimirim e @institutocinemais.