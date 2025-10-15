Cine+ Guapimirim tem atrações para toda a família em GuapimirimDivulgação
Cine+ Guapimirim tem programação gratuita especial de cinema infantil
De 15 a 19 de outubro, a Mostra Baixada Animada, Sessão SESC e Cine+ Infantil prometem encantar o público de todas as idades
Guapi reforça estrutura hospitalar com 52 novos monitores cardíacos
Equipamentos ampliam a capacidade de monitoramento e reduzem o desconforto dos pacientes internados.
Guapimirim moderniza atendimento com novo app "Nossa Guapi"
Ferramenta aproxima a Prefeitura dos moradores e facilita solicitações de serviços públicos.
Semana da Criança traz programação especial no CINE+ Guapimirim
Evento reúne filmes, diversão e atividades para toda a família com apoio da Prefeitura e da Enel Rio.
Últimos dias para atualizar a caderneta de vacinação infantil
Campanha segue até 31 de outubro em todas as unidades de saúde e no Centro Pediátrico de Guapimirim
Último dia da vacinação contra a raiva em Guapi será no próximo sábado
Imunização gratuita acontece em diversos pontos da cidade, das 9h às 16h
