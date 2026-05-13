Flávio Bolsonaro usou o argumento de que o patrocínio envolvia recursos privados, e não públicosJefferson Rudy/Agência Senado
Flávio Bolsonaro admite que procurou Vorcaro para pedir recursos de filme
Senador nega, porém, ter recebido ou oferecido vantagens ao banqueiro
Boulos defende cassação do mandato de Flávio Bolsonaro
Ministro lembrou que o contato do senador ocorreu um dia antes da prisão do banqueiro
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