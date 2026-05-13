Carlinhos Cachoeira é investigado por comandar cartel de caça-níqueis e jogos ilegais - José Cruz/Agência Brasil

Carlinhos Cachoeira é investigado por comandar cartel de caça-níqueis e jogos ilegaisJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 13/05/2026 18:23

Investigado por comandar esquemas ilegais de jogos de azar, Carlinhos Cachoeira, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (13), no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, enquanto esperava por uma conexão.

O pedido de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara Criminal de Goiânia se dá no âmbito de investigação dos crimes de calúnia, difamação e injúria. O apelido de Carlos Augusto de Almeida Ramos ficou conhecido pela Operação Monte Carlo, em 2021, deflagrada para desarticular organizações de caça-níqueis ilegais.

Ele também é investigado por liderar um cartel de jogos de azar e o esquema de máquinas caça-níquel no Distrito Federal e Goiás. O nome de Cachoeira é atrelado ao jogo do bicho, corrupção e influência em políticos, empresários e funcionários públicos.