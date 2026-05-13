Leo Prates afirma que acordo com o governo federal facilita a definição de regras gerais Redes Sociais / Reprodução
Leo Prates sobre 6x1: 'Houve grande avanço com o governo sobre especificidades'
Relator da proposta na Câmara pretende apresentar primeira versão do parecer no dia 20 de maio
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'Relação entre Flávio e Vorcaro precisa ser investigada a fundo', diz líder do PT na Câmara
Pedro Uczai cobrou apuração sobre relação entre senador e banqueiro
Sóstenes e Rogério Marinho deixam Congresso e devem ir à sede do PL após áudio vazado
Líder da oposição do Senado seguiu para casa usada como 'QG' pela campanha de Flávio
Dino diz que é preciso ter cuidado com falas distorcidas já que 'até detergente vira confusão'
Fala de ministro ocorreu no contexto da audiência sobre emendas parlamentares
PT pede compartilhamento de áudio com Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro
Na postagem, partido solicita que militância divulgue gravação 'ao máximo'
Em áudio divulgado pelo 'Intercept', Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Vorcaro para filme
Banqueiro foi preso no dia seguinte após envio das mensagens