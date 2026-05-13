'O caso tem cara de financiamento político disfarçado de cinema', diz Pedro Uczai (PT-SC) - Divulgação

'O caso tem cara de financiamento político disfarçado de cinema', diz Pedro Uczai (PT-SC)Divulgação

Publicado 13/05/2026 17:01

"A prisão de Daniel Vorcaro joga luz sobre uma relação que precisa ser investigada a fundo: segundo o Intercept, Flávio Bolsonaro tratava diretamente com o dono do Banco Master sobre milhões de dólares para financiar o filme de propaganda política de Jair Bolsonaro", escreveu o petista na rede social X (antigo twitter), nesta quarta-feira, 13.

Uczai prossegue: "As mensagens revelam intimidade, dependência financeira e cobrança por novos repasses. Flávio chamava Vorcaro de irmão, agradecia dizendo que tudo isso só está sendo possível por causa de vc e pedia socorro para não perder contrato, ator, diretor e equipe".

O líder do PT acrescenta: "O caso tem cara de financiamento político disfarçado de cinema. Um banqueiro investigado, um banco que acabou em liquidação e o filho de Bolsonaro negociando milhões para bancar a construção de uma narrativa eleitoral. Isso exige apuração imediata".