Marinho e Sóstenes afirmaram que fariam uma reunião na sede do Partido LiberalWikipedia / Montagem / Reprodução
Sóstenes e Rogério Marinho deixam Congresso e devem ir à sede do PL após áudio vazado
Líder da oposição do Senado seguiu para casa usada como 'QG' pela campanha de Flávio
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Dino diz que é preciso ter cuidado com falas distorcidas já que 'até detergente vira confusão'
Fala de ministro ocorreu no contexto da audiência sobre emendas parlamentares
PT pede compartilhamento de áudio com Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro
Na postagem, partido solicita que militância divulgue gravação 'ao máximo'
Em áudio divulgado pelo 'Intercept', Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Vorcaro para filme
Banqueiro foi preso no dia seguinte após envio das mensagens
A pedido das instituições de Justiça, Samarco reabre o programa Indenizatório Definitivo
Plataforma funcionará entre os dias 18 de maio e 1° de julho
Pré-candidato do PL em Sergipe diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos
Ex-prefeito de Itabaiana fez a declaração polêmica durante entrevista concedida a uma rádio