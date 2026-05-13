Ao pedir dinheiro para Vorcaro, Flávio diz que havia risco de calote sobre o ator principal que interpreta Bolsonaro - Divulgação/Edilson Rodrigues/Agência Senado

Ao pedir dinheiro para Vorcaro, Flávio diz que havia risco de calote sobre o ator principal que interpreta BolsonaroDivulgação/Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 13/05/2026 16:25 | Atualizado 13/05/2026 17:24

A conta do Instagram oficial do PT publicou no período da tarde desta quarta-feira (13), o áudio divulgado pelo portal Intercept Brasil que mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro . Na postagem, o partido pede que a militância "compartilhe ao máximo" a denúncia contra o principal opositor do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na eleição presidencial de outubro.





"Urgente! Vaza áudio de Flávio Bolsonaro cobrando pagamentos milionários de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar filme sobre a história de Jair Bolsonaro. Compartilhe ao máximo", diz a legenda da postagem do PT.



Em pouco mais de 40 minutos, a publicação do PT conta com 23 mil curtidas e mais de cinco mil compartilhamentos.



No áudio divulgado pelo Intercept, datado de 8 de setembro, Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, que vai estrear em setembro deste ano e conta a história do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com uma visão positiva.



"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz o senador.



Ao pedir dinheiro para Vorcaro, o Senador diz que havia risco de calote sobre o ator principal que interpreta Bolsonaro, Jim Caviezel, e o diretor da obra, Cyrus Nowrasteh.



O pré-candidato a Presidência da República ainda diz a Vorcaro que sabe que o banqueiro "está passando por um momento dificílimo aí também, com essa confusão toda", em referência à crise vivida pelo Master antes da liquidação pelo Banco Central (BC), em novembro do ano passado.



Em outras mensagens obtidas pelo Intercept, Flávio ainda escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs", disse.

Impacto na campanha

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta quarta-feira (13), acreditar que o suposto financiamento do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o filme que retratará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), afetará a disputa presidencial, que tem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal adversário do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"É óbvio que impacta a campanha", disse a jornalistas, sem dar detalhes sobre como seriam os efeitos eleitorais.

'Não foi por falta de aviso'

O pré-candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reagiu ao áudio vazado:



"Com todo respeito ao direito de defesa, eles vão para a cadeia", diz Haddad. "Vão para a cadeia depois do devido processo legal, da sentença transitada em julgado, tudo bem bonitinho. Porque isso vai revelar um esquema de crime organizado que, quando revelado na sua inteireza, vai demonstrar quem efetivamente rouba o Brasil."



No vídeo antigo republicado, Haddad citava a Operação Carbono Oculto, realizada no fim de agosto que desbaratou uma quadrilha na área de combustíveis e fundos. Na ocasião, afirmou que as investigações iriam revelar, "devagarzinho", um esquema de crime organizado capaz de demonstrar "quem efetivamente rouba o Brasil". "Não foi por falta de aviso", escreveu o petista na legenda da publicação.

