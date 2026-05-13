Em outubro de 2025, o rompimento da barragem em Mariana completou 10 anosAntonio Cruz/ Agência Brasil
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