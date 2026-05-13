Explosão no bairro do Jaguaré afetou 232 famíliasTV Brasil/Reprodução
Moradores relataram ter sentido forte cheiro de gás, cerca de três horas antes do estrondo, que matou um homem de 49 anos e já condenou cinco imóveis à demolição. Outras três pessoas ficaram feridas.
Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 13, Dalcolmo disse que a Comgás tem "metas regulatórias muito claras" sobre atendimento em casos de emergência e que é uma empresa "de referência de segurança”.
No entanto, questionado se houve tentativa de evacuação dos imóveis no momento em que a equipe da Comgás atendia ao chamado no local, ele não respondeu.
“A nossa resposta à emergência, ela é bem mais rápida, inclusive, do que o tempo regulatório. Mas no caso específico [no Jaguaré], esse aspecto precisa ser colocado em conjunto com todos os demais que estão sendo apurados.”
Ele acrescentou que trata-se de um processo que precisa ser levado com extrema seriedade, com muito cuidado na identificação de todos os fatos: “Para que a gente consiga saber o que deu errado, porque naturalmente alguma coisa deu errado, apesar do cumprimento dos protocolos de segurança.”
“O momento de chamamento, o tempo de resposta, a atuação de todas as concessionárias, o papel de terceirizadas, a entrevista com os próprios moradores... Tudo isso e uma série de outros aspectos serão consolidados pelas autoridades para que a gente tenha um relatório robusto e que entregue não apenas o diagnóstico, mas também recomendações de melhoria de protocolos que naturalmente vão acontecer”, acrescentou.
Marcação do solo
A diretora da Sabesp explicou que existe um manual de atuação quando há compartilhamento de solo nas cidades.
“Fizemos a marcação de solo, onde está uma rede, onde está a outra. Todo esse trabalho preliminar foi feito. A equipe da Sabesp e da Comgás atuavam aqui em parceria no local e por isso eu tô reforçando para vocês: estamos juntos antes, durante e depois.”
Samanta Souza não comentou se já houve alguma identificação de responsabilidades de cada empresa no incidente que levou à explosão.
Ressarcimento
“Tanto Sabesp quanto Comgás, além dos R$ 5 mil e da disponibilização do aplicativo [de transporte], farão o ressarcimento dos danos materiais e das reformas e reconstruções dos imóveis”, disse Samanta.
O número de famílias beneficiadas pelo auxílio emergencial passou de 194, anunciado na terça-feira, 12, para um total de 232, conforme atualização na manhã desta quarta. Além disso, segundo a diretora, equipes estão trabalhando na reforma dos imóveis classificados com placas verde ou amarelas, conforme a gravidade com que foram afetados.
“A gente está trabalhando integradamente antes, durante e depois do incidente. Estamos fazendo tudo que é possível, não há discussão em relação a valores, todos estamos conjuntamente resolvendo o problema das famílias. Depois, as divisões e etc, a gente vai trabalhar internamente depois que todas as famílias estiverem com seus problemas solucionados”, acrescentou a representante da Sabesp.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.