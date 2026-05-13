Durigan já estava em São Paulo prestes a embarcar quando foi informado sobre a suspensão Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Segundo o Ministério da Fazenda, Durigan já estava em São Paulo e prestes a embarcar quando foi informado sobre a suspensão das operações no terminal russo.
Ataques e tensão
O governo brasileiro não detalhou oficialmente o motivo específico do fechamento do aeroporto, mas a decisão ocorreu em meio à intensificação dos ataques entre os dois países.
Agenda cancelada
O ministro também teria encontros bilaterais com a ex-presidenta Dilma Rousseff, atual presidente da instituição, além de reuniões com diretores do banco.
Um dos objetivos da viagem era discutir impactos dos conflitos internacionais sobre a economia brasileira e estratégias de proteção econômica diante das crises globais.
Agenda em Paris
Na capital francesa, Durigan participará de encontros ministeriais ligados ao G7, grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo na segunda (18) e na terça-feira (19).
A programação inclui reuniões com representantes do governo francês, encontros com integrantes do setor privado e atividades voltadas ao diálogo com a sociedade civil.
O ministério informou que a equipe reorganiza os detalhes logísticos da viagem para a França e que uma nova data de embarque deverá ser definida.
Banco dos Brics
A instituição atua no financiamento de obras de infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável em países emergentes.
Dilma Rousseff assumiu a presidência do banco em 2023 e foi reconduzida ao cargo em 2025.