Vieira salientou que o Brasil importa cerca de 45 milhões de toneladas de fertilizantes por ano - Lula Marques / Agência Brasil

Vieira salientou que o Brasil importa cerca de 45 milhões de toneladas de fertilizantes por anoLula Marques / Agência Brasil

Publicado 13/05/2026 14:06

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que, em viagem à Ásia Central, manifestou aos anfitriões o interesse do Brasil de maior importação de fertilizantes. Em entrevista à CNN Brasil a partir da Índia, onde participará da reunião do Brics na quinta-feira, 14, o chanceler explicou que, antes de chegar ao país, passou pelo Cazaquistão e pelo Uzbequistão.

"São dois dos cinco países da Ásia Central, que compõem o C5, é uma fronteira importante econômica, comercial e também política para o Brasil", explicou. O C5 é formado por Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.



O ministro destacou que os dois países somados contam com uma população de 60 milhões de habitantes e que se trata de uma nova fronteira comercial para o Brasil, já que são produtores de petróleo e exportadores de fertilizantes. "Nos meus encontros, estive com os ministros de exterior dos dois países e com os presidentes dos dois países. A todos, manifestei esse interesse de termos uma relação comercial maior, mas importante. Já somos importadores, mas queremos uma importação maior e mais permanente dos fertilizantes que são necessários à nossa produção agrícola", explicou.



Vieira salientou que o Brasil importa cerca de 45 milhões de toneladas de fertilizantes por ano. "Portanto, foi uma viagem muito bem-sucedida, muito boa. Eu estive nos dois países acompanhado por uma delegação de cerca de 10 grandes empresas e empresários, representantes de empresas brasileiras, nessas duas visitas", mencionou.



Segundo ele, há um grande espaço para que o Brasil aumente o comércio com os cinco países da região, sobretudo com os dois que visitou nesta viagem.



Há projetos, conforme o ministro, de visitar os três outros países da Ásia Central com os quais o Brasil mantém relações em um futuro próximo.