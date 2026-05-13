Gerente do estabelecimento informou que iria calcular o prejuízo causado - Reprodução / Redes sociais

Gerente do estabelecimento informou que iria calcular o prejuízo causadoReprodução / Redes sociais

Publicado 13/05/2026 11:51 | Atualizado 13/05/2026 12:07

Uma mulher, de 40 anos, destruiu a adega de um supermercado, nesta terça-feira (12), durante um surto em Teófilo Otoni. O momento foi registrado por câmeras de segurança.

Mulher em surto destrói adega de supermercado em MG



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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a mulher já recebia atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando os militares chegaram à unidade central do supermercado Coelho Diniz.

A mulher entrou no estabelecimento por volta das 15h e seguiu para a adega, onde começou a quebrar garrafas de vinho e outras bebidas alcoólicas. A Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que cerca de 50 garrafas foram destruídas antes de os seguranças conterem a mulher. As informações são do "Estado de Minas".

O gerente do estabelecimento informou que iria calcular o prejuízo causado. A mulher acabou encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu internada. A mãe da responsável foi localizada e afirmou que a filha possui problemas psiquiátricos.

A matéria entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.