Gerente do estabelecimento informou que iria calcular o prejuízo causadoReprodução / Redes sociais
Mulher em surto destrói adega de supermercado em MG— Jornal O Dia (@jornalodia) May 13, 2026
Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/rASpIPjJiZ
Agora você pode ler esta notícia off-line
Gerente do estabelecimento informou que iria calcular o prejuízo causadoReprodução / Redes sociais
Mulher em surto destrói adega de supermercado em MG— Jornal O Dia (@jornalodia) May 13, 2026
Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/rASpIPjJiZ
Vídeo: Mulher em surto destrói adega de supermercado em MG
Segundo Polícia Militar, cerca de 50 garrafas de bebidas alcoólicas foram quebradas
SP: Bombeiros retomam buscas por jovem que desapareceu no mar ao tentar salvar amiga
Vítima foi resgatada por pescador
Criança de 4 anos é internada depois de ingerir bebida alcoólica
Avó levou menina para UPA ao perceber que a neta estava passando mal
Golpe do Pix: Operação bloqueia R$ 103 milhões de grupo criminoso
Ação cumpriu mandados em cinco estados
Amazônia está 'sob ataque' crescente do crime organizado, aponta relatório internacional
Estudo afirma que avanço de facções ligadas ao narcotráfico e ao garimpo ilegal amplia violência e destruição ambiental na floresta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.