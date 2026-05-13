Quadrilhas operam em pelo menos 67% dos municípios amazônicos da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e VenezuelaFrame TV Brasil
Amazônia está 'sob ataque' crescente do crime organizado, aponta relatório internacional
Estudo afirma que avanço de facções ligadas ao narcotráfico e ao garimpo ilegal amplia violência e destruição ambiental na floresta
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Homem nu agride funcionários de hotel após ser impedido de fumar em saguão
Criminoso atacou recepcionista com socos na cabeça
Caso Master: 46% dizem que escândalo afetou governo Lula e outras instituições
Pesquisa Genial/Quaest mostra aumento da percepção de impacto negativo do caso sobre STF, Banco Central, Congresso e gestão atual e anterior
Caso Master: PF investiga aplicação irregular de R$ 107 milhões em fundo previdenciário
Operação apura suspeita de gestão temerária de recursos de servidores municipais em São Paulo.
Desaprovação do governo Lula cai para 49%, aponta Genial/Quaest
Melhora na popularidade é acompanhada por uma melhor percepção sobre a condução do País e as notícias em relação ao governo federal
Genial/Quaest: Lula lidera contra Flávio Bolsonaro, mas cenário é de empate técnico
Levantamento mostra uma recuperação do petista dentro da margem de erro
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