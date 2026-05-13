Pesquisa mostra um aumento da percepção de que há vários afetados pelo escândalo do banco MasterRovena Rosa / Agência Brasil
Também consideram que foram mais negativamente afetados:
- Governo Lula: 11%;
- STF/Judiciário: 10%;
- Governo anterior a Bolsonaro: 9%;
- Banco Central: 7%;
- Congresso: 2%;
- Nenhum deles: 1%;
- Não souberam/Não responderam: 14%.
A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.
Há também os 37% que dizem que a reunião foi mais positiva a Lula, contra 20% que dizem ter sido mais negativa. Outros 6% dizem não ter sido nem positiva nem negativa e 37% não souberam ou não responderam.
Em relação aos efeitos para o Brasil, 60% disseram ter considerado a reunião boa para o País, contra 18% que a acharam ruim. Já 10% disseram não ter sido boa nem ruim para o Brasil e 12% não souberam ou não responderam.
Além disso, 70% dos entrevistados afirmaram terem sabido do encontro, contra 30% que disseram desconhecê-lo.
Quanto à atitude de Lula, 56% afirmaram que o petista teve uma postura "amigável", 13% consideram que ele foi duro e 3% que não foi nem amigável nem duro. Outros 28% não souberam ou não responderam.
A maioria (56%) defende que Lula seja aliado dos Estados Unidos, 29% que seja independente e 6% que seja opositor.
A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.
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