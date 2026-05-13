Inquérito apurou a atuação de Eduardo Bolsonaro para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras - Reprodução/ redes sociais

Inquérito apurou a atuação de Eduardo Bolsonaro para promover o tarifaço contra as exportações brasileirasReprodução/ redes sociais

Publicado 13/05/2026 08:22 | Atualizado 13/05/2026 08:24





O ex-parlamentar é alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) sob suspeita de tentar pressionar autoridades dos Estados Unidos contra ministros da Corte durante o julgamento dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro reagiu, nesta terça-feira (12), ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para sua condenação por coação no curso do processo. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que a acusação teria motivação política, acusou a PGR de desrespeitar a Constituição e disse que a medida busca afastá-lo da disputa eleitoral.O ex-parlamentar é alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) sob suspeita de tentar pressionar autoridades dos Estados Unidos contra ministros da Corte durante o julgamento dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.

Ao comentar o caso, Eduardo criticou o procurador-geral Paulo Gonet e disse que políticos de esquerda fizeram acusações mais graves contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sem sofrer consequências.



"Isso demonstra uma total falta de seguir a lei, de respeitar a Constituição, ignorar a imunidade parlamentar, porque a esquerda já fez muito pior. Se o PGR tá dizendo que eu tenho que ser condenado por esse crime, chamado de coação, porque ele embasa na minha conduta nos Estados Unidos a Lei Magnitsky, a sanção aplicada no Alexandre Moraes, o que dizer dos parlamentares da esquerda quando pediam a condenação de Bolsonaro, até mesmo por crimes contra a humanidade, no Tribunal Penal Internacional de Haia? Então é algo sem o mínimo pé nem cabeça", afirmou.



Eduardo também declarou que o objetivo da ação seria torná-lo inelegível com base na Lei da Ficha Limpa.



"Mas o objetivo principal disso é o quê? É me deixar inelegível. Vale lembrar, condenado uma vez por um colegiado, e mais uma vez quem vai me julgar é sempre o Alexandre Moraes, eu cairia na lei da ficha limpa", declarou.



O ex-deputado ainda disse que continuará atuando politicamente, apesar do avanço do processo no STF.



"Nós seguiremos trabalhando pelo interesse dos brasileiros, pela liberdade dos presos políticos e não vou me curvar a essa tentativa nefasta de interferir na política usando o tapetão do judiciário. Os meus valores não estão à venda. Podem contar comigo", completou.



Na última segunda-feira (11), a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao ministro Alexandre de Moraes as alegações finais do caso. O órgão afirma que Eduardo Bolsonaro tentou constranger ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e interferir no andamento das ações relacionadas à tentativa de golpe de Estado.



Leiliane Lopes - 16h50 | atualizado em 12/05/2026 18h13 Eduardo Bolsonaro Fotos: Reprodução Nesta terça-feira (12), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro reagiu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para sua condenação por coação no curso do processo. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que a acusação busca tirá-lo da disputa eleitoral e acusou a PGR de desrespeitar a Constituição.