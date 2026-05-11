Inquérito apurou a atuação de Eduardo Bolsonaro para promover o tarifaço contra as exportações brasileirasSaul Loeb / AFP
PGR pede ao Supremo condenação de Eduardo Bolsonaro por coação
Solicitação faz parte das alegações finais enviadas ao STF
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STF revoga decisão que tirou do ar reportagem sobre inelegibilidade de Dallagnol
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Anvisa apreende canetas emagrecedoras sem identificação de fabricante
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