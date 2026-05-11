Deltan Dallagnol é pré-candidato ao Senado pelo ParanáLula Marques/ Agência Brasil
STF revoga decisão que tirou do ar reportagem sobre inelegibilidade de Dallagnol
Ministro Flávio Dino lembrou que medida adotada pelo TRE do Paraná pode implicar em censura prévia, o que é vedado pela Constituição
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