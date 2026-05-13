Operação Off-Balance investiga possível aplicação irregular de recursos de RPPS - Divulgação/ PF

Operação Off-Balance investiga possível aplicação irregular de recursos de RPPSDivulgação/ PF

Publicado 13/05/2026 09:24

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Off-Balance. O objetivo é apurar a possível prática de gestão temerária de recursos em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), no âmbito da autarquia responsável pela previdência social de servidores públicos titulares de cargo efetivo no município de Cajamar (SP).



Desde o ano passado, a PF deflagrou uma série de ações que investigam a emissão de letras financeiras irregulares por instituições ligadas ao Banco Master, como nos casos da Rioprevidência e da Amazonprev.



Em nota, a corporação informou que os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Cajamar e Boituva (SP), além da capital paulista. Também foram determinadas medidas cautelares de afastamento de função pública e indisponibilidade de bens, expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.



Ainda de acordo com a PF, a investigação teve origem em informações que apontavam possíveis irregularidades na aplicação de cerca de R$ 107 milhões em quatro letras financeiras emitidas por dois bancos privados. O comunicado não cita os nomes das instituições.



