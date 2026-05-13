Operação Off-Balance investiga possível aplicação irregular de recursos de RPPSDivulgação/ PF
Desde o ano passado, a PF deflagrou uma série de ações que investigam a emissão de letras financeiras irregulares por instituições ligadas ao Banco Master, como nos casos da Rioprevidência e da Amazonprev.
Em nota, a corporação informou que os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Cajamar e Boituva (SP), além da capital paulista. Também foram determinadas medidas cautelares de afastamento de função pública e indisponibilidade de bens, expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
Ainda de acordo com a PF, a investigação teve origem em informações que apontavam possíveis irregularidades na aplicação de cerca de R$ 107 milhões em quatro letras financeiras emitidas por dois bancos privados. O comunicado não cita os nomes das instituições.
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