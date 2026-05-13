Homem foi encaminhado à delegacia para que as medidas legais sejam tomadas - Reprodução / Redes sociais

Homem foi encaminhado à delegacia para que as medidas legais sejam tomadasReprodução / Redes sociais

Publicado 13/05/2026 08:38

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (11), por importunação sexual contra uma bebê de 10 meses na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a mãe da criança, de 23 anos, relatou que o homem segurou e acariciou a mão da bebê. Em seguida, ele colocou as mãos na coxa da criança.

Uma mulher que estava na unidade teria visto o suspeito se masturbando na frente da bebê e contado o ocorrido à mãe, que entrou na UPA para chamar o pai. Ele afirmou ter encontrado o suspeito ajustando a bermuda com as mãos na região íntima.

Ao perceber que havia sido flagrado, o homem tentou fugir, mas foi contido pela Guarda Municipal. As câmeras de segurança do local registraram o ocorrido. O suspeito confessou o crime, afirmou ser “doido” e disse que realiza tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

O homem foi encaminhado à delegacia para que as medidas legais sejam tomadas.