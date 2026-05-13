Homem foi encaminhado à delegacia para que as medidas legais sejam tomadasReprodução / Redes sociais
Homem é preso por importunação sexual contra bebê de 10 meses em MG
Caso aconteceu em uma UPA de Santa Luzia, na Grande BH; suspeito tentou fugir, mas foi detido pela Guarda Municipal
Homem é preso por importunação sexual contra bebê de 10 meses em MG
Caso aconteceu em uma UPA de Santa Luzia, na Grande BH; suspeito tentou fugir, mas foi detido pela Guarda Municipal
Eduardo Bolsonaro reage a pedido da PGR por condenação no STF:' Objetivo é me tornar inelegível'
Ex-deputado afirmou que acusação tem motivação política e negou tentativa de pressionar ministros durante julgamentos ligados aos atos golpistas
Festa de Nunes Marques para comemorar posse no TSE tem uísque de luxo, samba e ingresso de R$ 800
Evento reuniu ministros, políticos e celebridades em áreas vip e pista após cerimônia oficial no Tribunal Superior Eleitoral
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
Confira as dezenas sorteadas
Vereadores fazem 'protocolaço' de projetos pelo fim da escala 6x1
Propostas pedem redução de jornada no setor público das cidades
Após reunião com Moraes, relator de Lei da Dosimetria diz estar 'confiante'
Paulinho da Força acredita que o julgamento da ação acontecerá na próxima semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.