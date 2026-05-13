Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Evaristo Sa/AFP
Desaprovação do governo Lula cai para 49%, aponta Genial/Quaest
Melhora na popularidade é acompanhada por uma melhor percepção sobre a condução do País e as notícias em relação ao governo federal
Desaprovação do governo Lula cai para 49%, aponta Genial/Quaest
Melhora na popularidade é acompanhada por uma melhor percepção sobre a condução do País e as notícias em relação ao governo federal
Genial/Quaest: Lula lidera contra Flávio Bolsonaro, mas cenário é de empate técnico
Levantamento mostra uma recuperação do petista dentro da margem de erro
Homem é preso por importunação sexual contra bebê de 10 meses em MG
Caso aconteceu em uma UPA de Santa Luzia, na Grande BH; suspeito tentou fugir, mas foi detido pela Guarda Municipal
Eduardo Bolsonaro reage a pedido da PGR por condenação no STF:' Objetivo é me tornar inelegível'
Ex-deputado afirmou que acusação tem motivação política e negou tentativa de pressionar ministros durante julgamentos ligados aos atos golpistas
Festa de Nunes Marques para comemorar posse no TSE tem uísque de luxo, samba e ingresso de R$ 800
Evento reuniu ministros, políticos e celebridades em áreas vip e pista após cerimônia oficial no Tribunal Superior Eleitoral
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
Confira as dezenas sorteadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.