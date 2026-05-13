Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Evaristo Sa/AFP

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Evaristo Sa/AFP

Publicado 13/05/2026 09:14

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é mal avaliado por 49% dos eleitores, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13). Em abril, eram 52%. O percentual dos que aprovam a gestão é de 46% - em abril eram 43%. O levantamento é positivo para o governo, porque interrompe as sucessivas quedas do percentual de aprovação.

Do mês passado para agora, a distância entre aprovação e desaprovação diminuiu seis pontos porcentuais: passando de nove pontos percentuais de distância para três.

Quando questionados sobre como avaliavam o governo, 39% disseram que viam a gestão de forma negativa (em abril, eram 42%). Os que afirmaram que enxergavam de forma positiva são 34%, frente aos 31% de abril. Há ainda os 25% que disseram que viam de forma regular. 2% dos entrevistados não sabia ou não respondeu.

A melhora na popularidade é acompanhada por uma melhor percepção sobre a condução do País e as notícias em relação ao governo federal. Para 53% dos entrevistados, o Brasil está indo na direção errada (em abril, eram 58%), enquanto para 38% está na direção certa (em abril, eram 34%).

A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.