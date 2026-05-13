Criança ficou internada na UPA de Herval d'Oeste (SC) - Reprodução

Criança ficou internada na UPA de Herval d'Oeste (SC)Reprodução

Publicado 13/05/2026 11:25

Uma criança de 4 anos foi internada após apresentar sinais de ingestão de bebida alcoólica, em Herval d'Oeste, interior de Santa Catarina. O caso aconteceu no último sábado (9), mas só foi divulgado nesta semana.

De acordo com informações iniciais, a avó da criança a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade depois de perceber que a neta estava passando mal.

A menina deu entrada no local por volta das 20h45, com indícios de embriaguez, como hálito etílico, náuseas e vômitos. Em seguida, representantes do Conselho Tutelar foram acionados e chamaram a Polícia Militar.

Os agentes estiveram na casa da criança e conversaram com os pais, que foram encaminhados para a delegacia do município de Joaçaba. Segundo a Polícia Militar, não é possível afirmar se a ingestão da bebida foi acidental ou criminosa.

Em nota, a prefeitura de Herval d'Oeste afirmou que se sensibiliza com o ocorrido e que está dando a "atenção necessária" para elucidar o caso.

"A administração pública repudia este tipo de atitude e está tomando todas as medidas possíveis como ente público, verificando todas as responsabilidades e dando atenção necessária para que o caso seja elucidado, ao mesmo tempo em que sente-se sensibilizada com o fato ocorrido. São situações que fogem ao controle e cuidados diários do poder municipal, mas reforça que ações de prevenção são constantemente executadas junto às famílias do município em prol das crianças e adolescentes. A administração se coloca a disposição para atualizações futuras referente aos fatos."

Não se sabe o estado atual de saúde da criança. A reportagem procurou a Secretaria de Saúde de Herval d'Oeste, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Os responsáveis podem responder pelo art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da venda e do fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente. A Polícia Civil investiga o caso.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci