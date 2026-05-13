Ação cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco estados - Divulgação / PCBA

Ação cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco estadosDivulgação / PCBA

Publicado 13/05/2026 10:57 | Atualizado 13/05/2026 10:59

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (13), uma operação interestadual contra um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A ação resultou no bloqueio judicial de R$ 103 milhões da organização.

A Operação Pix Seguro cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, sete no município baiano de Eunápolis e os outros quatro nas cidades de Crato (CE), Goiânia (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP). Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão analisados na investigação.

De acordo com as investigações, os criminosos entravam em contato com as vítimas por meio de SMS, alertando sobre um suposto bloqueio de contas bancárias. As mensagens continham um link que direcionava para uma página fraudulenta, que solicitava dados pessoais. Após a inserção das informações, o dinheiro das vítimas era transferido via Pix para contas ligadas à organização.

Ainda segundo a apuração, os criminosos utilizavam contas de terceiros e empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro obtido ilegalmente.



Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e analisar o conteúdo apreendido.