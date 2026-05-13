Material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística da PCDF para análise pericial - Divulgação / PCDF

Material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística da PCDF para análise pericialDivulgação / PCDF

Publicado 13/05/2026 10:44

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (12), dois responsáveis por uma drogaria que comercializava medicamentos irregulares no Recanto das Emas, no Distrito Federal. Também foram apreendidas 1.247 embalagens de medicamentos — entre caixas, frascos e ampolas.

A ação, realizada pela Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM/Corf) em conjunto com a Vigilância Sanitária, também resultou na coleta de carimbos médicos falsificados, aparelhos celulares, receituários e documentos.

Todo o material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para análise pericial. Os fatos são apurados como crime relacionado a produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, cuja pena pode chegar a 10 a 15 anos de reclusão e multa.