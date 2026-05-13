Os trabalhadores eram estrangeiros e submetidos à escala 7x0 - Polícia Federal/ Divulgação

Os trabalhadores eram estrangeiros e submetidos à escala 7x0Polícia Federal/ Divulgação

Publicado 13/05/2026 17:37

A Polícia Federal resgatou nesta quarta-feira (13) três famílias que viviam em condições análogas à escravidão em uma propiredade rural no município paranaense de Céu Azul. No total, 11 pessoas foram encontradas pelos agentes da PF — cinco menores e seis adultos.



A operação da PF Lunes a Lunes faz referência tanto à escala de trabalho quanto à língua das vítimas. Os trabalhadores, todos estrangeiros e de origem hispânica, não tinham direito a folga semanal. Além disso, viviam em ambientes com condições de higiene precárias e escassez de alimentos, sendo submetidos a vigilância constante e a retenção de salário por dívidas.



Os donos da propriedade rural cobravam preços superfaturados nos mantimentos e deixavam de pagar os trabalhadores para cobrir essa suposta dívida, forçando-os à servidão. Após a operação, os proprietários foram presos em flagrante e encaminhados para delegacia de Foz de Iguaçu (PR).

A Polícia Federal não divulgou o nome dos detidos.



Os trabalhadores resgatados foram conduzidos à unidade policial e, após prestar depoimentos, foram acolhidos pelas autoridades argentinas e paraguaias.