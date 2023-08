Até o momento, conforme informações, não há suspeitas de autoria. - Ludmila Lopes (RC24h)

O aparecimento de cães e gatos mortos por envenenamento em bairros de Iguaba Grande tem preocupado moradores. Segundo denúncias, desde a última segunda-feira (31) até a manhã deste sábado (5), cerca de 15 animais foram achados mortos.

Há relatos, ainda, de que a situação está crítica ao ponto de que comidas envenenadas estariam sendo jogadas dentro da casa dos moradores.

Além disso, alguns dos animais também teriam apresentado sinais de tortura. Até o momento, conforme informações, não há suspeitas de autoria.

Em contato com o Jornal O DIA, a secretaria de Meio Ambiente afirmou que, na próxima segunda-feira (7), os representantes da pasta irão se reunir com a coordenadoria da guarda ambiental, municipal, Clínica Animal Animal, Proeis e Vereador Júnior Bombeiro.

“Objetivando alinharmos ações dentro dos respectivos campos de atuação, para solucionarmos, em menor tempo, os inúmeros e trágicos casos ocorridos”, declarou a secretaria.

Além disso, o representante da pasta declarou que as imagens de monitoramento da cidade serão solicitadas para que os responsáveis sejam identificados. Também afirmou que entrará em contato com a Delegacia de Polícia de Iguaba, visando punição na esfera criminal aos autores.

Confira a nota oficial:

“Em face aos últimos acontecimentos, envolvendo animais domésticos do nosso município, durante esta semana, esta secretaria vem, respeitosamente, a público esclarecer que diante de lamentáveis incidentes, como uma grande atuante na defesa dos animais, assegurando todos os seus direitos e zelando por seu bem-estar, irá promover nesta segunda-feira (7), juntamente com setores pertinentes e engajados com a causa, utilizando-se de todas as ferramentas administrativas, que por ventura possam vir a serem necessárias, objetivando estudar, planejar e implantar medidas mais efetivas nesta conjuntura. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para futuros esclarecimentos, visando de forma íntegra e responsável servir os interesses de nossa população”.

É CRIME ENVENENAR ANIMAIS?

O envenenamento de animais, sejam eles domésticos ou silvestres, é um crime ambiental previsto na legislação brasileira. A prática é considerada desumana e gera preocupação entre organizações de proteção animal, autoridades e a sociedade em geral.

A Lei 9.605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabelece no artigo 32 que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais é crime, com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. O parágrafo segundo do mesmo artigo ressalta que a pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre a morte do animal.

