Premiação de formação dos alunosFoto: Divulgação

Publicado 04/07/2023 17:06 | Atualizado 04/07/2023 17:06

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) realizou a formatura de 379 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, de oito unidades da rede municipal de ensino de Itaboraí, na manhã desta terça-feira (04/07), em cerimônia realizada na Igreja Lagoinha, no bairro Santo Expedito. O evento contou com a presença de formandos, diretores, professores e pais dos alunos.

O projeto tem como objetivo prevenir o uso de drogas e a violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que contribuem para isso, desenvolvendo habilidades para resisti-las.

Ao longo do semestre, diversas atividades foram realizadas com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, como a elaboração de redações sobre o projeto, além de aulas teóricas no interior das unidades. Os responsáveis pelas duas melhores redações do semestre foram premiados com uma bicicleta, entregues durante a cerimônia de formatura. Os destaques do semestre foram premiados com uma medalha e todos os formandos receberam certificado de conclusão do Proerd.

A subsecretária de Gestão e Ensino da SEMED, Glaucia Vieira, destacou a importância do projeto para a conscientização dos alunos da rede municipal de ensino de Itaboraí.

"Essa parceria de longa data com o Proerd tem trazido ótimos frutos para o município, pois realiza a prevenção para que nada de ruim aconteça no futuro. É muito importante ressaltar que os nossos alunos são multiplicadores desse projeto ao levarem todo o conhecimento para dentro de suas residências e entre os seus familiares e amigos", disse a subsecretária.

Neste semestre, os beneficiados com o Proerd foram os alunos da Escola Municipal Padre Hugo Montedônio Rêgo e Escola Municipal Doutor Adhemário Rodrigues de Oliveira, em Retiro São Joaquim; Escola Municipal Neuza da Silva Salles, no bairro Vila Gabriela; Escola Municipal Sidnei da Silva, em Itambi; Escola Municipal Mariana da Glória, no bairro Sapê; Escola Municipal Roberta Maria Sodré de Macedo, no Apolo II, Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira, em Nova Cidade, e Escola Municipal Arquimedes de Andrade, no Calundu.

O evento de formatura contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), policiais militares do Batalhão de Itaboraí (35ºBPM), do instrutor do PROERD em Itaboraí, Cabo Washington, e de representantes do 4º Comando de Policiamento de Área (4ºCPA). A Banda Municipal Visconde de Itaborahy ficou responsável pela parte musical do evento.