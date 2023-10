Itaboraí vista por cima - Foto: Divulgação

Itaboraí vista por cimaFoto: Divulgação

Publicado 11/10/2023 09:22

Itaboraí - Celebrado nesta quinta-feira (12), o Dia das Crianças será de muita diversão e atividades nas praças Marechal Floriano Peixoto, no Centro; Jair Lopes da Silva, em Manilha; e na Praça de Itambi. Entre as principais atrações do evento, estão show musical, personagens infantis, brinquedos infláveis e muito mais. A programação será promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

Com início às 14h, a programação das três praças contará com atividades até às 19h. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destaca a importância de aproveitar a data para celebrar a união das famílias itaboraienses.

“Nesse dia, montamos uma programação cheia de diversão pra turminha da nossa cidade curtir bastante. É o momento de unir as famílias, brincar e celebrar a vida das nossas crianças”, enfatizou o prefeito.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, também afirmou que a programação foi pensada para o público infantil e toda a família.

“É uma oportunidade dos pais e responsáveis terem um tempo para aproveitar o feriado com as suas crianças. A programação foi pensada exclusivamente para a criançada e, por isso, teremos brincadeiras e muitas atrações. Será um dia muito especial, de muita alegria e diversão nas três praças”, destacou o secretário.