Itaboraí em festa no dia do TrabalhadorFoto: Divulgação

Publicado 02/05/2024 12:35

Itaboraí - Muita alegria e samba no pé. Foi assim que centenas de pessoas comemoraram o Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1), no município. Abrindo as comemorações dos 191 anos de emancipação político-administrativa da cidade, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), realizou o Samba do Trabalhador, na Praça Itamar da Silva Júnior.

E para embalar a festa, os escolhidos para levantar o público no Dia do Trabalhador foram o grupo “Samba do Nada”, o intérprete de samba-enredo Ito Melodia e o cantor Davi do Samba. Além disso, também contou com a apresentação de André Gasparetty e Dj Caíque.

Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli e do deputado estadual, Guilherme Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, fez questão de comparecer ao evento, participar da roda de samba e celebrar a data especial com a população.

“Quero registrar minha honra e gratidão a todos que, direta e indiretamente, fazem parte dessa transformação. Todos que acordam cedo e batalham a cada dia por condições de vida melhores pro nosso povo e pelo bem estar das nossas famílias”, afirmou Marcelo Delaroli.

Quem separou o feriado do Dia do Trabalhador para curtir uma roda de samba com a família foi o vendedor Carlos Pereira, de 37 anos. Ao lado da esposa e da filha, ele celebrou a data com bastante empolgação.

“É dia de comemorar! Todo dia a gente sai de casa pra trabalhar pra poder trazer o sustento da nossa família e a gente merece curtir também. Adorei passar o dia aqui com a minha família, Itaboraí precisava de uma gestão que olhasse para as pessoas como tem olhado”, disse o morador de Manilha.