Candidatura de Zeidan à prefeitura de Itaboraí - Foto: Paulo Polônio

Candidatura de Zeidan à prefeitura de ItaboraíFoto: Paulo Polônio

Publicado 02/08/2024 23:28 | Atualizado 02/08/2024 23:28

Itaboraí - Em convenção realizada nesta quinta-feira, (01), o Partido Socialista Brasileiro confirmou o apoio à candidatura da Deputada Estadual Zeidan à prefeitura de Itaboraí.

Zeidan agradeceu o apoio e falou um pouco do que pretende fazer pela cidade, ela disse: "Vamos cuidar da saúde da população e oferecer atendimento digno tanto nos postos de saúde como no hospital. Vamos buscar apoio da Petrobras para construir um hospital na cidade e que seja de referência. Não podemos continuar com hospitais de fachada e sem qualidade no atendimento médico. Além disso, um Centro de Imagens que a cidade precisa para garantir que os diagnósticos sejam rápidos e ajudem a salvar vidas", completou.

A direção do partido também definiu a nominata que concorrerá à Câmara de Vereadores, sendo oito homens e quatro mulheres na disputa.

Já nesta sexta-feira (02), o Psol de Itaboraí realiza sua convenção e também deve sacramentar o apoio à candidatura de Zeidan ao executivo de Itaboraí.