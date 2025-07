Obras na Avenida 22 de Maio avançam com concretagem de laje elevada e construção de nova ponte em Itaboraí - Foto: Divulgação

Obras na Avenida 22 de Maio avançam com concretagem de laje elevada e construção de nova ponte em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 12:15

Itaboraí - As obras de reurbanização da Avenida 22 de Maio, principal via de Itaboraí, seguem em ritmo acelerado e alcançaram um novo marco nesta quarta-feira (23/07): a conclusão da fase de concretagem da laje elevada no trecho do bairro Rio Várzea, com cerca de 650m². As intervenções são realizadas pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, dentro de um dos maiores projetos de transformação urbana da história da cidade.

A estrutura da laje consumiu mais de mil metros cúbicos de concreto e 200 toneladas de arcos de ferro, garantindo robustez, segurança e durabilidade à obra. A laje elevada irá interligar ruas paralelas à avenida principal, funcionando como base para áreas de convivência, circulação urbana e lazer.

Outro destaque importante é a construção da nova ponte sobre o rio que corta a região, com aproximadamente 10 metros de largura e 60 metros de extensão. A ponte substitui as antigas galerias contínuas, que apresentavam comprometimento estrutural. A mudança foi definida após análises técnicas e jurídicas, com o objetivo de ampliar o escoamento das águas e reforçar a segurança viária para motoristas e pedestres.

A nova etapa representa um dos pontos mais complexos da intervenção, que exige engenharia de precisão e suporte técnico especializado. O "lajão" será um novo pavimento urbano, com papel estratégico na mobilidade e integração da cidade.

As obras tiveram início em março de 2023 e já superam 51% de execução. Com investimento superior a R$ 200 milhões, oriundos do Termo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado, o projeto contempla a ampliação da avenida para seis pistas de rolamento, além de ciclovia central, paisagismo moderno, ecopontos tecnológicos e espaços de lazer.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, celebrou o avanço das obras e destacou o impacto positivo para o município.

"Essa é uma das maiores obras de reurbanização da nossa história. Estamos construindo um novo tempo para Itaboraí, com mais mobilidade, mais qualidade de vida e mais dignidade para a nossa população. Agradeço ao Governo do Estado pelo cuidado com a nossa cidade e pelo apoio essencial para que esse sonho esteja se tornando realidade", afirmou o prefeito.

A Prefeitura segue monitorando cada etapa do projeto, com foco na segurança, no bem-estar da população e na entrega de uma infraestrutura urbana à altura do potencial da cidade.