Representantes de Caratinga (MG) visitam Itaboraí para conhecer a Clínica-Escola do Autista Foto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 17:36 | Atualizado 28/08/2025 17:36

Itaboraí - Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Itaboraí recebeu uma comitiva do município de Caratinga, em Minas Gerais, liderada pelo prefeito Dr. Giovani Corrêa.

O objetivo da visita foi conhecer de perto o projeto da Clínica-Escola do Autista de Itaboraí. Com dois polos em dois diferentes distritos de Itaboraí, o projeto é reconhecido como referência nacional.



A subsecretária de Cuidados Especiais, Berenice Piana, e sua equipe receberam o grupo mineiro na sede da Secretaria Municipal de Educação. A agenda incluiu uma reunião detalhada, com apresentação dos processos de implantação e do funcionamento da clínica, desde os primeiros passos até a rotina de atendimento aos alunos. Em seguida, os visitantes participaram de uma visita técnica à própria Clínica-Escola, no bairro de Venda das Pedras.



O prefeito Dr. Giovani Corrêa demonstrou grande interesse em replicar o modelo em Caratinga, buscando em Itaboraí a expertise necessária para implementar um projeto similar que beneficie sua população.



Para a subsecretária Berenice Piana, a visita reforça a importância e a credibilidade do trabalho realizado no município.



“Essa visita representa um avanço na credibilidade da subsecretaria e do próprio município. Itaboraí, hoje, vem ajudando inúmeros outros municípios no que se refere à saúde e educação das pessoas com autismo”, destacou Berenice.



A experiência de Itaboraí com a Clínica-Escola do Autista consolida o município como polo de inovação e excelência na área de cuidados especiais, reforçando o compromisso da gestão em oferecer serviços de qualidade e compartilhar boas práticas para o benefício de outras comunidades.