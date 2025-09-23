CRAS Itinerante leva serviços gratuitos para Muriqui entre os dias 23 e 25 de setembro - Foto: Divulgação

CRAS Itinerante leva serviços gratuitos para Muriqui entre os dias 23 e 25 de setembroFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 08:26

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Fundação Leão XIII e o Governo do Estado´do Rio de Janeiro, realizará entre hoje, dia 23 ao dia 25 de setembro (de terça a quinta-feira), mais uma edição do CRAS Itinerante, desta vez na Escola Municipal Alfredo Torres, em Muriqui, das 9h às 16h.

Durante os três dias, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, como cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único para recebimento do Bolsa Família e outros benefícios sociais, além de informações sobre programas da Política de Assistência Social. Entre os serviços oferecidos, destacam-se:

Atendimentos com assistentes sociais para demandas espontâneas;

Isenção de taxas para emissão de 2ª via de documentos (Carteira de Identidade, Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento e Certidão de Óbito), através da Fundação Leão XIII;

CEAM (na quarta-feira);

Vale Social, incluindo Cartão de Estacionamento e Cartão do Autista, além de informações (na quinta-feira);

Barbeiro grátis;

Palestra educativa sobre saúde bucal.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mariany Baldow, destacou a importância da ação.

“O CRAS Itinerante aproxima os serviços da população e garante que cada cidadão, mesmo nos bairros mais distantes, tenha acesso a direitos fundamentais. É um trabalho de inclusão e acolhimento, que fortalece a rede de proteção social em Itaboraí”, afirmou a secretária.