Rede municipal de Itaboraí retorna as aulas nesta quinta-feira dia 30Foto: Divulgação

Publicado 29/10/2025 18:16 | Atualizado 29/10/2025 18:16

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que as aulas da rede municipal de ensino serão retomadas nesta quinta-feira (30/10).

A decisão ocorreu após avaliação que confirmou as condições para normalização das atividades em todo o território itaboraiense.

A Prefeitura reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar de alunos, profissionais da educação e suas famílias, e agradece a compreensão de todos durante o período de suspensão das aulas.