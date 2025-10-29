Rede municipal de Itaboraí retorna as aulas nesta quinta-feira dia 30Foto: Divulgação
Aulas da rede municipal de Itaboraí retornam nesta quinta-feira
A Prefeitura reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar de alunos, profissionais da educação e suas famílias
Milena Titoneli conquista medalha de prata no Mundial de Taekwondo
O resultado é motivo de orgulho e mostra que, com apoio e preparo, os atletas de Itaboraí seguem conquistando reconhecimento no cenário mundial
Itaboraiense Henrique Marques é campeão mundial de Taekwondo na China
O Brasil volta ao lugar mais alto do pódio em um Mundial de Taekwondo, e Itaboraí reafirma seu protagonismo na formação de campeões
Prefeitura de Itaboraí faz 9ª semana da Vacinação Antirrábica Itinerante
Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade, desde que saudáveis no momento da aplicação
Prefeitura de Itaboraí informa investimentos em tecnologia e equipes especializadas em limpeza urbana
Através da Companhia Municipal de Conservação e Limpeza Urbana as ruas e praças tem se transformado com aumento da qualidade de vida
Outubro Rosa reúne centenas de mulheres em evento de acolhimento e prevenção em Itaboraí
O evento teve como tema "Cuidar de si é um ato de amor" e incluiu relatos inspiradores de mulheres que compartilharam suas experiências de superação, fé e autocuidado
