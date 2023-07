A apresentação do 'CIRCOLAR' será na Arena da Educação e Cultura, das 15h às 17h. - Foto: Gilson Moreira.

Publicado 04/07/2023 18:15

No próximo dia 7 de julho, o projeto CIRCOLAR, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, vai se apresentar na Expo Itaguaí com um espetáculo que vai contar a história das etnias que compõem a cidade através de números de arte circense, música e teatro. A apresentação será na Arena da Educação e Cultura, das 15h às 17h.

Para abrir o espetáculo, será feito um cortejo cultural, que vai contar com a participação do grupo Gigantes de Mangaratiba, às 15h. E no fim da apresentação, está prevista uma roda de ciranda com o público.

O show do CIRCOLAR vai contar um pouco da história de Itaguaí, incluindo a mistura de etnias que compõem a cultura da cidade. “O figurino da equipe vai seguir o roteiro do espetáculo, que vai trabalhar as etnias presentes em Itaguaí: japonesa, africana, europeia e indígena. Sendo assim, buscamos utilizar um material que pudesse representar cada etnia. Para os personagens que vão representar os japoneses, vamos trabalhar com as técnicas sashiko e boro, que utilizam ponto de costura e patchwork em jeans, além do Shibori, uma espécie de tingimento manual de tecido. Já para a etnia africana, vamos trabalhar com tecidos com estampas bem características da cultura afro. O figurino europeu vai contar com as indumentárias mais arcaicas, de quando os europeus chegaram ao Brasil. Com o figurino indígena, vamos utilizar artesanato com pedrarias, em colares, braceletes etc, e para a roupa, vamos usar a malha para dar impressão de corpos pintados”, explicou o Diretor de Arte e Figurino do Circolar, Horlan Gentil.

O elenco do CIRCOLAR é composto por artistas de Itaguaí, selecionados através de uma audição, realizada em maio. São eles: Pablo Bruce, saxofonista; Erick Arcanjo trombonista; Felipe Cardoso, trombonista; Lucas Silva, trompetista; Erick Lima tecladista e tubista; Marcela Kathellen, cantora; Hellen Morais, dançarina; Fellipe Lapa, dançarino; Eduarda Cipriano, dançarina; Daniel Maciel, dançarino; Cauã Souza, dançarino, e Lisane Irala, atriz e palhaça. Eles recebem cachês pelas apresentações e pelos ensaios abertos ao público. Além dos escolhidos por audição, o elenco ainda conta com a participação especial de Adriano Didi, Paulo Deptuesqui e Igor Victor.

Além dos espetáculos gratuitos que vão acontecer na cidade até dezembro deste ano, o Circolar ainda vai promover rodas de conversa com os alunos do 9º ano da rede municipal de ensino, em todas as quartas-feiras de agosto, no Espaço Cultural Casa do Palhaço, localizado na Rua Saldanha da Gama, s/n Quadro 116, Lote 43, Casa 2A , bairro Mangueira, Itaguaí. O intuito é incentivar o conhecimento territorial e o planejamento de carreira na área da cultura.

“O objetivo do Circolar é promover a circulação de bens e as manifestações culturais na cidade de Itaguaí, destacando os valores das comunidades tradicionais e territórios populares no sentido de estimular o fortalecimento da identidade territorial, sua ligação com a região onde se encontram. Vamos fazer isso através da realização de apresentações de espetáculos de artes cênicas (circo) e cortejo, ensaios abertos com bate-papo para estudantes, como ação formativa / contrapartida social, além da produção de vídeo artístico ilustrando o processo de criação artística do projeto”, conta o produtor cultural e diretor artístico do projeto, Adriano Sampaio Evangelista (Adriano Didi).

Estão previstas apresentações no circo que será montado no Campo de Futebol no bairro Mangueira (Vila Ibirapitanga), em setembro, e na Semana da Criança, promovida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que acontece na Praça Vicente Cicarino, no Centro de Itaguaí, em outubro.

No fim do ano, serão lançados dois vídeos sobre o processo de criação artística do projeto Circolar. O primeiro lançamento está previsto para um evento em novembro, no Espaço Cultural Casa do Palhaço, onde também será realizada uma roda de conversa e transmissão ao vivo. Já o outro vídeo, tem previsão de lançamento em dezembro, nas redes sociais e no site da Turma em Cena.

O CIRCOLAR é uma produção do Grupo Circo Turma Em Cena, idealizado pelo produtor cultural Adriano Didi e que desde o ano 2000 desenvolve e aprimora um estilo artístico original com produções cênicas, audiovisual, circo-teatro, palhaçaria, acrobacias, mágicas, malabares, pernas de paus, teatro de bonecos, musicais, oficinas e brincadeiras que podem se adaptar a todas as idades e todos os locais.