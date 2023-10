Entre as atrações, estão previstos shows musicais, um espaço gamer repleto de jogos, área de brinquedos, oficina de slime e muito mais. - Foto: Italo Dornelles

Entre as atrações, estão previstos shows musicais, um espaço gamer repleto de jogos, área de brinquedos, oficina de slime e muito mais.Foto: Italo Dornelles

Publicado 11/10/2023 15:06

Com muita atividade inclusiva, diversão, entretenimento e serviços, a Prefeitura de Itaguaí vai promover uma grande festa do Dia das Crianças nesta quinta-feira (12), das 10h às 17h, no Parque Municipal.

Entre as atrações, estão previstos shows musicais, um espaço gamer repleto de jogos, área de brinquedos, oficina de slime para as crianças soltarem a imaginação, além de distribuição de guloseimas como algodão-doce, picolé e pipoca.

O evento vai abrigar os programas Criança Feliz, com atividades para o bem-estar; e Família Acolhedora, para fortalecer os laços; além dos mutirões da Carteirinha de Autismo; e para a atualização da caderneta de vacinação de menores de 15 anos.