Prefeitos Eduardo Paes(E) e Dr. Rubão (D) juntos pela "Terra Prometida"Divulgação/Prefeitura de Itaguaí

Publicado 25/07/2025 11:19

Itaguaí - O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, o Doutor Rubão, se reuniu com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para tratar de um projeto da prefeitura carioca, mas que conta com total apoio de Itaguaí: o desenvolvimento da Terra Prometida, em Santa Cruz, bairro vizinho à cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro.



A antiga Cidade das Crianças Leonel Brizola, criada nos anos 2000 e há anos abandonada, vai dar lugar ao Parque Terra Prometida, um espaço voltado ao turismo religioso com foco no público evangélico. A proposta é criar o primeiro parque temático cristão do município do Rio, com estrutura para receber até 70 mil pessoas em grandes eventos, além de auditórios, áreas de lazer e hospedagem.



Pastor licenciado da Assembleia de Deus de Madureira, Rubão está empolgado com a possibilidade de levar progresso à região. Rubão foi ordenado pastor por Abner Ferreira, um dos maiores líderes evangélicos do país.



“A parceria com o prefeito Eduardo Paes é fundamental para impulsionar o desenvolvimento de toda a região. A Terra Prometida é um projeto grandioso, que vai transformar Santa Cruz num polo de turismo evangélico e gerar oportunidades para milhares de pessoas, incluindo os moradores de Itaguaí. Estou muito otimista e orgulhoso de fazer parte dessa construção que une fé, progresso e inclusão”, afirmou Rubão.

Transporte Público



Durante o encontro, Rubão também discutiu com Paes a possibilidade de implementar em Itaguaí o sistema “Jáé”, bilhetagem eletrônica da capital que promete mais transparência e controle no transporte público municipal. A medida ainda está em fase de estudo, mas pode representar um avanço para a mobilidade urbana da cidade.