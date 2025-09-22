Alunos participando do projeto de plantio de mudas Divulgação/Assessoria Prefeitura Itaguaí
O programa prevê a plantação de mais de 8 mil árvores nos próximos anos, começando ainda em 2025 com o plantio de 700 mudas em ruas e avenidas mapeadas pela secretaria. A escolha dos locais leva em consideração os pontos mais afetados pelas chamadas ilhas de calor, onde as altas temperaturas impactam diretamente o conforto da população.
De acordo com o subsecretário do Ambiente, Pedro Henrique Barreto, o projeto vai muito além da arborização.
Além do plantio, a ação contempla transplantes de árvores já existentes, o desenvolvimento do Plano Municipal de Arborização Urbana e campanhas educativas junto à comunidade. A participação de escolas, associações e moradores será incentivada em mutirões e oficinas.
O projeto também prioriza espécies nativas da Mata Atlântica, como ipês, jacarandá-mimoso, manacá-da-serra e sibipiruna, selecionadas por sua adaptação ao clima local e contribuição para a biodiversidade.
Itaguaí lança projeto Florestas Urbanas para enfrentar mudanças climáticas
Iniciativa prevê plantio de milhares de árvores e maior qualidade de vida para a população
Sul-Americano de jiu-jitsu inclusivo: alunos de Itaguaí conquistam cinturões
A delegação é do projeto Iniciativa Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão, que levou 28 competidores para o evento
Por unanimidade, STF chancela prefeito de Itaguaí no cargo
Ontem (19), o plenário referendou a decisão monocrática de Toffoli por nove votos a zero, com o ministro Edson Fachin se considerando impedido de votar
Ternium abre inscrições para novo Programa de Estágio
Programa oferece 60 vagas para universitários em diversas áreas
Itaguaí promove ação social ‘Não se Cale’ na Praça Vicente Cicarino
Evento gratuito leva serviços de saúde, assistência e atividades culturais com foco no apoio às mulheres
Centro de Memória da Costa Verde recebe nesta quinta-feira o monólogo "Não bata à porta"
Espetáculo escrito e interpretado por Maria dos Remédios será apresentado nos dias 18 e 20, com entrada gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.