Alunos participando do projeto de plantio de mudas - Divulgação/Assessoria Prefeitura Itaguaí

Publicado 22/09/2025 20:12 | Atualizado 22/09/2025 20:15

Itaguaí - A Secretaria Municipal do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal de Itaguaí lançou, nesta segunda-feira (22), o Projeto Florestas Urbanas Itaguaí - Verde no presente para um futuro resiliente. A iniciativa tem como meta transformar a cidade em um espaço mais verde, saudável e preparado para os efeitos das mudanças climáticas.



O programa prevê a plantação de mais de 8 mil árvores nos próximos anos, começando ainda em 2025 com o plantio de 700 mudas em ruas e avenidas mapeadas pela secretaria. A escolha dos locais leva em consideração os pontos mais afetados pelas chamadas ilhas de calor, onde as altas temperaturas impactam diretamente o conforto da população.



De acordo com o subsecretário do Ambiente, Pedro Henrique Barreto, o projeto vai muito além da arborização.

- Estamos tratando a vegetação urbana como infraestrutura essencial. As árvores funcionam como um ar-condicionado natural, reduzem a sensação térmica, melhoram a qualidade do ar e trazem mais qualidade de vida para a população - destacou Barreto.



Além do plantio, a ação contempla transplantes de árvores já existentes, o desenvolvimento do Plano Municipal de Arborização Urbana e campanhas educativas junto à comunidade. A participação de escolas, associações e moradores será incentivada em mutirões e oficinas.

- Queremos envolver a população para que cada árvore plantada seja também um símbolo de cuidado coletivo e de compromisso com a cidade - acrescentou o subsecretário.



O projeto também prioriza espécies nativas da Mata Atlântica, como ipês, jacarandá-mimoso, manacá-da-serra e sibipiruna, selecionadas por sua adaptação ao clima local e contribuição para a biodiversidade.

- Nossa meta é que Itaguaí se torne referência em florestas urbanas, servindo de exemplo para outras cidades da região metropolitana - concluiu o subsecretário.