Tenente BM Daniel Bernardo Rodrigues, da Redec Noroeste, orienta sobre procedimentos - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 06/12/2023 14:15

Italva – O período de verão é de chuvas fortes e geralmente acontecem desastres naturais em várias partes do Brasil, causando transtornos em diversos municípios. O Estado do Rio de Janeiro tem sido um dos afetados, principalmente nas regiões serrana, norte e noroeste. Mas

o município de Italva se prepara para não ser surpreendido.

Na manhã desta quarta-feira (6), o governo municipal promoveu uma reunião, no auditório da Secretaria de Saúde, sobre a possibilidade de desastres naturais nos próximos meses. O assunto foi especificado pelo Tenente BM, Daniel Bernardo Rodrigues, da Regional de Defesa Civil (Redec) Noroeste.

O oficial tratou do alinhamento de ações de preparação e respostas a possíveis desastres naturais. Na estrutura de atendimentos a eventualidades, o governo conta com uma equipe dividida em três grupos, envolvendo Defesa Civil e as secretarias de Agricultura, Obras, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Assistência Social.

A ação preventiva está sendo articulada na mesma linha desenvolvida no ano passado. Segundo o Tenente Daniel, o objetivo é “amenizar ao máximo possível os impactos de fortes chuvas, deslizamentos e afins para com a população italvense”.

Redec integra à Secretaria de Estado de Defesa Civil e vem desenvolvendo ações preventivas em diversos municípios. É estruturada para executar e supervisionar as políticas públicas e as medidas de proteção e defesa civil em âmbito regional, seguindo diretrizes técnicas definidas pelo Gabinete Militar do Governador (GMG).