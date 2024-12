André Ceciliano (centro) sinalizou positivamente às alternativas apresentadas pelos prefeitos - Foto Divulgação

André Ceciliano (centro) sinalizou positivamente às alternativas apresentadas pelos prefeitos Foto Divulgação

Publicado 07/12/2024 17:04

Italva – Prefeitos do norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro estão preocupados com a crise hídrica que tem afetado as duas regiões. O assunto foi avaliado nesta semana, em Brasília, com o secretário de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais, André Ceciliano.

A audiência – articulada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) – tratou de alternativas para mitigar os impactos da seca prolongada, que vem comprometendo a agricultura e pecuária. Um dos participantes foi o prefeito de Italva, Leonardo Orato Rangel (Léo Pelanca).

Ao destacar os desafios enfrentados pelos produtores rurais, Léo Pelanca e reforçou a importância de ações articuladas para garantir mais segurança hídrica: “A estiagem prolongada está comprometendo a produção agrícola e aumentando os custos para os pequenos produtores. Essa reunião foi um passo importante para buscarmos soluções concretas que atendam às demandas da nossa população”, pontuou.

O prefeito reconheceu que o governo federal sempre abriu as portas para os gestores dos municípios participantes do Cidennf. Também foram abordadas alternativas apresentadas durante as reuniões de Câmaras Técnicas de Agricultura do Cidennf; entre elas a construção de barragens subterrâneas e barraginhas.

PRÓXIMO PASSO - As medidas visam ajudar a captar e armazenar a água da chuva, aumentando sua disponibilidade para os pequenos agricultores. André Ceciliano sinalizou positivamente: “Já vamos marcar um encontro técnico entre o Ministério da Integração, a Emater-Rio e os municípios consorciados”.

O secretário adiantou o próximo passo: “Com o apoio dos técnicos, vamos identificar qual é a melhor alternativa, que não seja paliativa, para enfrentarmos de forma efetiva o problema da estiagem”. Participaram também os prefeitos José William (São Fidelis), Gean Marcos (São José de Ubá), Murillo Defanti (eleito de Cambuci).

O Coordenador-Geral de Relações Institucionais, Edgar Caetano, representou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A presidente do Cidennf, Fátima Pacheco (prefeita de Quissamã) foi representada pelos gestores ligados ao consórcio. A reunião aconteceu quarta-feira (4).