Na atenção primária são realizadas consultas de rotina, vacinação e vários outros atendimentos Foto Divulgação

Publicado 25/03/2025 16:48

Italva – “O foco é promover a saúde, prevenir doenças e tratar problemas de saúde comuns, sempre com um atendimento mais acessível e contínuo”. Esta é a proposta do governo de Italva, resumida pelo Secretário de Saúde do município, Wanderley Mendes.

Destaque na avaliação do governo federal em atenção primária, no ranking do Previne Brasil, Italva é apontado na nona posição no ranking entre os 92 municípios do estado e em primeiro na região noroeste fluminense. Mendes destaca que a atenção primária é o primeiro nível de cuidado em um sistema de saúde.

“Ela tem como objetivo fornecer cuidados essenciais e preventivos para a população, garantindo o acesso a serviços médicos e serviços de saúde mais próximos da comunidade”, resume Mendes, através da assessoria de imprensa assinalando que a atenção básica inclui diversas atividades.

Entre os serviços prestados o médico cita consultas de rotina, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas, atendimento a emergências simples e ações de promoção à saúde: “Creio que estamos fazendo um bom trabalho e no caminho certo, sabemos que podemos melhorar ainda mais”, enfatiza.